Conférence

L’éducation scientifique joue un rôle fondamental dans la quête de vérité, non seulement en tant qu’outil de compréhension du monde, mais aussi comme méthode rigoureuse d’analyse et de vérification des faits. Elle forme les esprits à la pensée critique, à la remise en question des évidences et à l’élaboration de connaissances fondées sur des preuves observables et reproductibles. Contrairement à d’autres formes de savoirs qui peuvent reposer sur la tradition, la croyance ou l’autorité, la science exige que toute affirmation soit testée, vérifiée et soumise à la communauté scientifique.