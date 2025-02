Conférence

Si Diderot et d’Alembert avaient choisi d’insérer dans l’Encyclopédie de nombreuses illustrations expliquant le fonctionnement des objets techniques, ils n’avaient pas anticipé une autre réalité qui allait finir par s’imposer : plus un objet technologique est complexe, plus son usage tend à se simplifier. Avec Étienne Klein, physicien, professeur à l’École centrale à Paris et directeur de recherche au commissariat à l’énergie atomique (CEA).