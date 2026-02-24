Ressources Dans la même catégorie

Conférence Passé, présent et futur de l’intelligence artificielle Après avoir retracé les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours,...

Documentaire La création du drone, du simple jouet à l’engin militaire Reginald Denny, créateur du drone RP-4, a d’abord essuyé les refus de l’armée. Ce n’est que lorsque la Seconde...

Documentaire Repousser les limites de la nature : la technoscience fait ses preuves Faire de la biologie de synthèse c’est faire ce que la Nature n’aurait jamais fait… Ou plutôt copier ce...

Conférence Les recherches pour l’électronique du futur L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus...

Conférence Du rêve à la réalité ; quand la technologie dérape On n’arrête pas le progrès, dit le proverbe. L’histoire de la technologie, elle, tient un autre discours : le...

Conférence Meufs ! Osons l’IA ! Meufs ! Osons l’IA ! Une conférence-atelier pour encourager les femmes à s’approprier l’intelligence artificielle générative.Cette conférence-atelier est animée...

Article Les avancées révolutionnaires dans les batteries au graphène Les progrès technologiques et scientifiques récents ont ouvert de nouvelles perspectives dans divers domaines de la société, en particulier...

Conférence L’IA et le nouvel âge des intelligences Une certain idée de notre évolution nous a fait croire que Sapiens domine l’histoire de la vie par son...

Documentaire La science du futur: une ville parfaite Stephen Hawking et son équipe s’intéressent à la manière dont la science est sur le point de rendre la...

Conférence Faut-il avoir peur des robots ? Dans notre société moderne, l’avancée technologique est une réalité indéniable. Des robots sophistiqués et des intelligences artificielles de plus...

Documentaire C’est pas sorcier – Gares : sorciers mènent bon train Chaque jour, pas moins de 300 trains grandes lignes partent de la gare de Lyon pour transporter quelque 250...

Documentaire Comment la robotique a changé nos vies Un robot industriel est un système ayant plusieurs bras à l’image d’un bras humain souvent composé de six degrés...

Article Comment prouver qu’on est l’auteur d’une œuvre ? Une personne acquiert un droit d’auteur sur une création à partir du moment même où l’œuvre a été créée...

Documentaire Le règne des robots Que se passerait-il si, à l’avenir, l’homme et la machine ne formaient plus qu’un seul organisme bionique super-intelligent ?...

Article Bureau d’étude robotique: une entité pivot dans l’ère numérique Dans l’écosystème actuel de l’ingénierie et de la technologie, une entité se démarque comme essentielle et incontournable : le...

Documentaire Numériser les plaques astronomiques Elles sont le témoin des observations astronomiques passées. A la fin du XIXe siècle et pendant plusieurs décennies, les...

Documentaire Les plus grands pipelines Depuis 2008, la Norvège est reliée au Royaume-Uni par le plus grand pipeline sous-marin au monde, qui s’étend sur...

Documentaire Sci-Fi Science – Les champs de force Tout vaisseau spatial doit avoir un bouclier contre les astéroïdes : Michio Kaku révèle comment la science peut créer...