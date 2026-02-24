À l’ère des IA génératives, les fantômes sont de retour et nos maisons sont plus hantées que jamais. Certains défunts mandatent un justicier pour régler leurs comptes. Death capitalism? Des technologies exploitent nos vulnérabilités en simulant les morts sans égard pour les endeuillés. Parfois les IA servent aussi à réconcilier et à accepter un décès brutal.Grégory Delaplace anthropologue spécialisé dans les relations entre les morts et les vivants nous guide dans cette maison hantée!
