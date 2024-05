Documentaire

Le Tunnel sous la Manche, souvent désigné sous le nom de « l’Eurotunnel », est une prouesse d’ingénierie qui relie le Royaume-Uni à la France, symbolisant l’union et la coopération entre les deux nations. Son histoire est une saga riche en rebondissements, en défis techniques et en succès, qui remonte à plusieurs siècles.

L’idée d’un lien fixe entre l’Angleterre et la France remonte à l’Antiquité, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que des projets concrets ont commencé à émerger. En 1802, Albert Mathieu-Favier proposa un tunnel ferroviaire sous la Manche. Cependant, ce n’est qu’en 1875 que des travaux de forage sérieux ont commencé, avec le projet de l’ingénieur français Thomé de Gamond. Malgré des efforts initiaux, le projet a été abandonné en raison de contraintes financières et politiques.

Pendant des décennies, l’idée du tunnel a été mise de côté, mais elle a ressurgi après la Seconde Guerre mondiale avec le désir de renforcer les liens entre les nations européennes. En 1957, le Traité de Rome a jeté les bases de la Communauté économique européenne (CEE), ravivant l’intérêt pour le tunnel.

Dans les années 1960 et 1970, plusieurs études de faisabilité ont été menées, mais ce n’est qu’en 1986 que le projet a véritablement pris son envol avec la création de la société Eurotunnel, chargée de sa réalisation. Le chantier, débuté en 1987, a été un défi titanesque, impliquant des travaux de forage sous la mer, à des profondeurs allant jusqu’à 75 mètres, ainsi que la construction de deux terminaux à Folkestone (Royaume-Uni) et à Coquelles (France).

Le 1er décembre 1990, les équipes de forage se sont rencontrées sous la Manche, marquant un moment historique. Après plusieurs années de construction et de nombreux défis techniques, le Tunnel sous la Manche a été officiellement ouvert le 6 mai 1994, reliant l’Angleterre et la France par un réseau ferroviaire à grande vitesse et un service de navette pour les véhicules.

Depuis son ouverture, le Tunnel sous la Manche a été un succès économique, facilitant les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale et rapprochant les deux nations sur le plan culturel et social. Il a également eu un impact positif sur le tourisme et les déplacements, offrant une alternative rapide et pratique aux traversées en ferry.

Cependant, le Tunnel sous la Manche n’est pas exempt de défis. Il a été confronté à des problèmes de sécurité, notamment des tentatives d’immigration clandestine et des incidents liés à la sécurité ferroviaire. De plus, il a été affecté par des grèves et des interruptions de service, mettant en lumière les tensions sociales et politiques qui existent parfois entre le Royaume-Uni et la France.