Documentaire

Imiter la nature pour créer de meilleurs robots : c’est le pari d’une équipe de bioroboticiens de l’Institut des Sciences du Mouvement de Marseille. En s’inspirant de la fourmi du désert qui se guide à la lumière du ciel, elle a ainsi mis au point un robot à pattes capable de se déplacer sans GPS. Son nom : AntBot. Ces recherches sont publiées dans la revue Science Robotics.

Communiqué de presse (13 fev. 2019) :

➡️ https://t.co/3fcD45wzUW

Publication scientifique (13 fev. 2019) :

➡️ https://t.co/qBjDBufKKA

