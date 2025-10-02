Documentaire

L’immersion dans la réalité virtuelle permet à l’utilisateur de voir et d’entendre un monde factice. Mais jusqu’à présent, seuls deux sens étaient sollicités : la vue et l’ouïe. Pourtant, le toucher est également un sens qu’on peut utiliser dans le monde virtuel.

Depuis quelques années, des chercheurs s’intéressent à l’haptique dans la réalité virtuelle. L’haptique, c’est la science qui étudie le sens du toucher. L’idée est de découvrir comment jouer avec notre cerveau pour lui faire croire que l’on touche certaines formes ou textures. Pour cela, le programme européen « H-Reality » s’intéresse à deux techniques. La première consiste à porter des appareils haptiques pour créer divers ressentis. La seconde, qui s’appelle « haptique sans contact », utilise des ultrasons pour créer des sensations sur la peau sans avoir à toucher une surface. Deux techniques qui pourraient bientôt révolutionner l’expérience de la réalité virtuelle.

Avec l’intervention de Claudio Pacchierotti (CNRS), Maud Marchal (INSA Rennes), Guillaume Gicquel (CNRS) et Thomas Howard (CNRS) de l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA – CNRS / Centrale Supélec / ENS Rennes / IMT Atlantique / Inria / INSA Rennes / Université de Bretagne sud / Université Rennes 1).