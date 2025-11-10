Documentaire

Un nouveau monde est en train de naître… Une révolution scientifique est en marche…Cette grande révolution, il faut aller la chercher très profondément, c’est celle de l’infiniment petit, celle de l’avènement du nanomonde : celui des nanosciences et des nanotechnologies.

Avec le premier épisode nous passons du micro monde, celui du 20ème siècle, au nanomonde, celui du 21ème siècle. Nous découvrons comment, oubliant la traditionnelle fabrication d’objets à partir de blocs de matière première est née l’idée d’assembler des objets atome par atome.

Tout a commencé avec un microscope qui savait toucher les atomes… Si l’on pouvait les toucher pourquoi ne pas les pousser et les assembler ? Et le hasard s’en est mêlé avec les première structures, les nanotubes… Des structures aux propriétés étonnantes, car à cette échelle la matière change de comportement. Au fur et à mesure de la naissance des première applications, les enjeux industriels et économiques se sont révélés, entraînant l’Europe les USA et l’Asie dans un effort impressionnant afin de maîtriser cette techno science du 21ème siècle.

Nous nous laisserons guider par les premiers découvreurs et les chercheurs les plus en pointe, dont plusieurs sont aujourd’hui « nobélisés ». En leur compagnie, nous irons jusqu’à la logique ultime des nanotechnologies qui théoriquement nous permettra d’assembler n’importe quel objet à partir d’atomes!

Réalisateurs : Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla