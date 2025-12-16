PhantasIA 5 plonge dans les zones de fragilité de l’âme humaine. Quatre explorations où les technologies d’IA s’immiscent dans nos émotions, nos traumatismes, notre rapport au monde. Ce numéro adresse une question essentielle : que reste-t-il d’humain dans un monde où les machines prétendent lire nos visages, nos souvenirs, nos désirs ? À travers une expérience psychiatrique, un documentaire intime, un abécédaire philosophique et un conte numérique, PhantasIA 5 tisse un fil rouge entre art, conscience et mystère humain.
Disponible jusqu’au 29/09/2028