Ressources Dans la même catégorie

Documentaire L’histoire du téléviseur La naissance du petit écran

Conférence L’intelligence peut-elle être artificielle ? L’intelligence artificielle soulève une question fondamentale : peut-on réellement parler d’intelligence lorsqu’il s’agit de machines ? Traditionnellement, l’intelligence est...

Conférence La Comex, cinquante ans sous la mer La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...

Article 4 infos insolites sur ChatGPT L’avènement de ChatGPT en novembre 2022 a marqué une rupture technologique sans précédent, comparable à l’arrivée d’Internet ou du...

Article Les mécanismes de l’écholocalisation dévoilés L’écholocalisation est un phénomène fascinant permettant à certaines espèces de naviguer et de chasser dans l’obscurité totale. Des recherches...

Documentaire Chine: le nouvel empire de la tech Taxis volants, robots humanoïdes, voitures sans chauffeur… En une dizaine d’années, la Chine est devenue le nouvel empire des...

Documentaire BEHAVIORS.AI un robot qui décrypte nos émotions De plus en plus de robots sont amenés à interagir avec les humains au quotidien. Le Laboratoire d’informatique en...

Documentaire Laser : le gadget qui peut provoquer un crash L’été dernier, le commandant de bord Philippe Peseux a eu un moment de panique juste avant l’atterrissage de son...

Conférence Les nouvelles technologies nous éloignent-elles de la science ? Si Diderot et d’Alembert avaient choisi d’insérer dans l’Encyclopédie de nombreuses illustrations expliquant le fonctionnement des objets techniques, ils...

Documentaire Le téléphérique de Hong Kong Sur près de six kilomètres, le téléphérique de Hongkong est l’une des réalisations techniques les plus impressionnantes au monde....

Article Tout savoir sur les batteries à l’indium Dans le monde de l’énergie renouvelable et des technologies liées à la mobilité, l’efficacité énergétique et la durabilité sont...

Conférence L’intelligence artificielle « Dans 30 ans, il sera interdit à un humain de conduire une voiture » prédisent les chercheurs en Intelligence Artificielle...

Documentaire Voiture : la course aux records au coeur d’une révolution technologique Jusqu’ici, les constructeurs automobiles régnaient en maîtres sur l’empire de la voiture à essence. Aujourd’hui, ils font face à...

Podcast L’IA va tous nous mettre au chômage ? La crainte que l’intelligence artificielle (IA) mène à une disparition massive d’emplois est aujourd’hui omniprésente. En effet, le développement...

Article Black-Hat SEO : 5 techniques vicieuses à bannir de sa stratégie Le Black Hat SEO, cette face sombre du référencement, continue de faire parler de lui. Malgré les efforts des...

Article Les erreurs fréquentes à éviter lors de l’implémentation d’une stratégie DevOps La mise en place d’une stratégie DevOps en environnement Azure Cloud est souvent semée d’embûches. Beaucoup d’organisations se précipitent...

Documentaire Elon Musk, l’homme qui veut changer le monde Découvrez l’ascension fulgurante d’Elon Musk, l’homme qui transforme notre façon de penser sur la technologie du voyage à travers...