L’intelligence artificielle générative s’impose aujourd’hui comme l’un des leviers les plus prometteurs – et les plus controversés – dans le domaine de l’éducation. Son arrivée bouleverse non seulement les méthodes pédagogiques, mais aussi la manière dont enseignants et apprenants conçoivent le processus d’acquisition des connaissances. Comprendre ce qu’elle est réellement, comment elle fonctionne et quels impacts elle peut avoir devient donc essentiel pour mieux l’intégrer et en tirer parti, tout en conservant un regard critique et éthique.