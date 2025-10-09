Documentaire

Avec une vitesse de calcul de 126 pétaflops, Jean Zay 4, hébergé et opéré par l’Institut du développement et des ressources en informatique scientifique (IDRIS) du CNRS et acquis par GENCI (Grand équipement national de calcul intensif), il est aujourd’hui le supercalculateur académique le plus puissant de France. Véritable monstre de calcul, il propulse la recherche scientifique et l’intelligence artificielle à grande échelle : modéliser le climat, explorer l’univers ou encore entraîner des IA ouvertes et responsables.

Mais que cache réellement ce superordinateur unique en Europe ? Quelle est son histoire, et quelles perspectives ouvre-t-il pour la science et la société ?