Ces machines colossales sont confrontées à des conditions climatiques extrêmes, en surface mais aussi sous l’eau.
Un piano capable de jouer seul une Ballade de Chopin? C’est possible ! À partir d’une performance enregistrée, ce...
L’optimisation pour les moteurs de recherche, que l’on appelle communément SEO, est depuis des années au cœur de la...
Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté dans lequel le numérique a une place centrale. Si celui-ci se présente...
Débat autour de l’archéologie et du patrimoine culturel à l’ère de la transformation numérique. Lorenz Baumer et Marc-André Renold,...
L’intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l’information. Dans ce débat, trois acteurs majeurs des médias partagent leur...
La capitalisation boursière de Tesla vient de dépasser les mille milliards de dollars. Elon Musk est désormais pronostiqué devenir...
À l’ère du numérique, la technologie portable transforme la vie quotidienne et professionnelle. Parmi les accessoires les plus prisés,...
Ce mastodonte allie plusieurs techniques pour déblayer efficacement la neige et préserver les hélices des débris.
Les moteurs aussi petits qu’un cheveu aux insectes artificiels capables de voler de leurs propres ailes, C’est pas sorcier...
Ce sont eux qui ont développé les applis qui nous rendent accros mais aujourd’hui ces ingénieurs et programmateurs appellent...
Le vendredi 11 mars 2011 à 5 h 46 min 23 s UTC, soit 14 h 46 min 23...
C’est avec Thomas Edison que l’exploitation industrielle de la fée électricité peut être enfin envisagée. Dans un premier temps,...
L’origine du mot « Bluetooth » est à la fois surprenante et fascinante, mêlant technologie moderne et histoire médiévale scandinave. Le...
\r\n\r\nQue nous prévoit la science pour les années à suivre? Quelles seront les technologies qui permettrons a l’humain de vivre plus...
Après l’histoire et la découverte de perspectives fantastiques, nous ne pouvons ignorer l’inconnu vers lequel nous plongent les découvertes...
Skywork.ai, l’un des principaux fournisseurs de solutions de productivité basées sur l’IA, a lancé sa version en français. Cette...
C’est crevant la vie d’un pneu ! Sur une longue vie de 40 000 km, il faut savoir économiser...
Le graphène est largement utilisé dans les domaines de l’aérospatiale, de l’énergie solaire, des nanotechnologies, de l’électronique, de la...
Des navettes sans chauffeur – mais avec un accompagnateur humain – conduisent quotidiennement des usagers des transports publics dans...
En 2035, la NASA envisage de programmer la première mission habitée vers Mars – le Saint Graal des voyages...
