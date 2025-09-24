Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le piano virtuose Un piano capable de jouer seul une Ballade de Chopin? C’est possible ! À partir d’une performance enregistrée, ce...

Article Cybersécurité : comment se protéger des menaces ? Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté dans lequel le numérique a une place centrale. Si celui-ci se présente...

Conférence Numérisation et patrimoine, que devient l’objet ? Débat autour de l’archéologie et du patrimoine culturel à l’ère de la transformation numérique. Lorenz Baumer et Marc-André Renold,...

Podcast Médias face à l’IA : une nouvelle ère de l’information L’intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l’information. Dans ce débat, trois acteurs majeurs des médias partagent leur...

Conférence L’intelligence artificielle exécutive La capitalisation boursière de Tesla vient de dépasser les mille milliards de dollars. Elon Musk est désormais pronostiqué devenir...

Article Smartwatch pour geeks et passionnés de technologie : nos modèles préférés À l’ère du numérique, la technologie portable transforme la vie quotidienne et professionnelle. Parmi les accessoires les plus prisés,...

Documentaire Le chasse-neige rotatif, une merveille d’ingénierie insoupçonnée Ce mastodonte allie plusieurs techniques pour déblayer efficacement la neige et préserver les hélices des débris.

Documentaire C’est pas sorcier – Nanomonde se secoue les puces Les moteurs aussi petits qu’un cheveu aux insectes artificiels capables de voler de leurs propres ailes, C’est pas sorcier...

Documentaire Les repentis des applis Ce sont eux qui ont développé les applis qui nous rendent accros mais aujourd’hui ces ingénieurs et programmateurs appellent...

Documentaire Fukushima, des robots au coeur de l’enfer Le vendredi 11 mars 2011 à 5 h 46 min 23 s UTC, soit 14 h 46 min 23...

Documentaire La grande bataille de l’électricité C’est avec Thomas Edison que l’exploitation industrielle de la fée électricité peut être enfin envisagée. Dans un premier temps,...

Podcast Quelle est l’origine du mot « Bluetooth » ? L’origine du mot « Bluetooth » est à la fois surprenante et fascinante, mêlant technologie moderne et histoire médiévale scandinave. Le...

Documentaire Le monde de demain – Les surhommes du futur \r

\r

Que nous prévoit la science pour les années à suivre? Quelles seront les technologies qui permettrons a l’humain de vivre plus...

Documentaire La révolution « nano » : l’éthique en question Après l’histoire et la découverte de perspectives fantastiques, nous ne pouvons ignorer l’inconnu vers lequel nous plongent les découvertes...

Documentaire C’est pas sorcier – Pneus : les sorciers mettent la pression C’est crevant la vie d’un pneu ! Sur une longue vie de 40 000 km, il faut savoir économiser...

Documentaire Voitures autonomes : l’algorithme au volant Des navettes sans chauffeur – mais avec un accompagnateur humain – conduisent quotidiennement des usagers des transports publics dans...