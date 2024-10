Article

Sur le marché des smartphones, l’innovation continue de la technologie des écrans apporte aux utilisateurs une expérience visuelle plus riche et plus immersive. Combinaison parfaite de la technologie et de l’esthétique, le HONOR 200 n’est pas seulement à la pointe de la tendance en matière de design, il réalise également de nouvelles percées dans le domaine de la technologie des écrans. Dans cet article, nous analyserons en détail la technologie de l’écran du HONOR 200, en particulier son écran OLED quadruple courbe de 6,7 pouces et la double protection de l’écran de protection des yeux Oasis, montrant comment il peut trouver l’équilibre parfait entre le plaisir visuel et la protection saine des yeux.

Écran OLED quadruple courbe

Conception de l’écran à quadruple courbure

Le HONOR 200 est équipé d’un écran OLED quadruple courbure de 6,7 pouces, qui non seulement améliore l’immersion visuelle, mais apporte également une optimisation significative en termes de sensation de la main. L’écran quadruple courbe rend la transition entre l’écran et le corps plus naturelle et plus fluide grâce au traitement de la courbure des bords de l’écran, réduisant efficacement l’interférence visuelle du cadre et offrant aux utilisateurs un champ de vision plus large. Parallèlement, la conception de l’écran quadruple incurvé améliore également la prise en main du téléphone portable, de sorte que les utilisateurs se sentent toujours à l’aise lorsqu’ils l’utilisent pendant une longue période.

Une qualité d’image exceptionnelle

Les écrans OLED, de par leur nature auto-éclairée, présentent un avantage significatif en termes de performance des couleurs et de contraste. L’écran OLED quadruple courbure du HONOR 200 est capable de couvrir une gamme de couleurs plus large, affichant 1,07 milliard de couleurs, ce qui se traduit par une image plus vive et plus réaliste. En outre, le contraste élevé de l’écran OLED rend les noirs plus profonds et les blancs plus purs, ce qui améliore l’agencement général de l’image. Qu’il s’agisse de regarder des vidéos, de parcourir des images ou de jouer à des jeux, les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité d’image détaillée et réaliste.

Taux de rafraîchissement élevé

Le taux de rafraîchissement élevé est devenu l’une des caractéristiques les plus importantes des smartphones modernes, et l’écran OLED quadruple courbe du HONOR 200 prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie que l’écran peut être rafraîchi 120 fois par seconde, réduisant ainsi considérablement le décalage de l’écran et le traînage des ombres. Qu’il s’agisse de balayer l’écran pour parcourir des informations ou de passer rapidement d’une application à l’autre, les utilisateurs peuvent ressentir une douceur et une fluidité sans précédent. Le taux de rafraîchissement élevé améliore non seulement l’expérience d’utilisation, mais apporte également un effet d’image plus cohérent et plus naturel.

Écran à gradation sans risque de 3840 Hz

Technologie de gradation

Le phénomène de stroboscopie est fréquent lors du réglage de la luminosité de l’écran, et une exposition prolongée à un environnement de clignotement à haute fréquence peut nuire à la vue de l’utilisateur. Le HONOR 200 adopte la technologie avancée de gradation sans risque 3840Hz, qui réduit efficacement le phénomène de stroboscopie lors du réglage de la luminosité de l’écran en augmentant la fréquence de la gradation, réduisant ainsi la stimulation des yeux. La fréquence de gradation 3840Hz signifie que l’écran peut être réglé 3840 fois par seconde. L’écran peut ajuster la luminosité 3840 fois par seconde, ce qui est beaucoup plus élevé que la fréquence de gradation des écrans ordinaires, offrant ainsi aux utilisateurs un environnement visuel plus sain.

Réglage de la luminosité

La luminosité de l’écran est l’un des facteurs les plus importants affectant l’expérience visuelle de l’utilisateur, et l’écran OLED quadruple courbe du HONOR 200 prend en charge une luminosité maximale de 4 000 nits, ce qui permet à l’utilisateur de voir clairement le contenu de l’écran, même sous un fort ensoleillement extérieur. Parallèlement, l’écran est doté d’une fonction de réglage intelligent de la luminosité qui ajuste automatiquement la luminosité en fonction des variations de la lumière ambiante, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience visuelle confortable dans différents environnements lumineux. Cette fonction permet non seulement d’améliorer le confort visuel de l’utilisateur, mais aussi de réduire dans une certaine mesure la fatigue oculaire causée par le fait de fixer l’écran pendant une longue période.

Mode de protection des yeux

En plus de la technologie de gradation sans risque à 3840 Hz et du réglage intelligent de la luminosité, le HONOR 200 est également équipé d’un mode de protection des yeux. Ce mode protège la vue de l’utilisateur en ajustant la température de couleur de l’écran et en réduisant la stimulation de la lumière bleue pour les yeux. Le mode de protection des yeux peut être activé ou désactivé manuellement en fonction des besoins de l’utilisateur, et peut également être activé automatiquement la nuit pour offrir aux utilisateurs une protection plus intime. En outre, l’écran adopte également la technologie anti-lumière bleue, qui réduit encore les dommages causés aux yeux par la lumière bleue, ce qui permet aux utilisateurs de conserver une vue saine lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable pendant une longue période.

Écran de protection oculaire Oasis

Concept de protection des yeux Oasis

Oasis Eye Care est une autre innovation dans la technologie de l’écran du HONOR 200. Ce concept est conçu pour prendre soin de la santé visuelle des utilisateurs sous tous ses aspects grâce à des moyens technologiques. Oasis Eye Care adopte non seulement une technologie de gradation avancée et des modes de protection des yeux, mais optimise également les paramètres d’affichage de l’écran, tels que la luminosité, le contraste et la température des couleurs, afin de réduire davantage l’irritation des yeux causée par l’écran. Parallèlement, l’écran de protection des yeux Oasis est doté d’une fonction de reconnaissance intelligente, qui permet d’ajuster automatiquement les paramètres de l’écran en fonction des habitudes d’utilisation de l’utilisateur et de la lumière ambiante, afin de garantir à l’utilisateur une expérience visuelle confortable en toutes circonstances.

Reconnaissance intelligente

La reconnaissance intelligente est l’une des fonctions importantes de l’écran de protection des yeux Oasis. Grâce à des capteurs et des algorithmes intégrés, l’écran est capable de reconnaître le temps et les habitudes de l’utilisateur, lui offrant ainsi des solutions de soins oculaires personnalisées. Par exemple, lorsque l’utilisateur se sert de son téléphone la nuit, l’écran active automatiquement le mode de protection des yeux et ajuste la température des couleurs afin de réduire la stimulation de la lumière bleue sur les yeux. Lorsque l’utilisateur fixe l’écran pendant une longue période, l’écran lui rappelle de se reposer et ajuste automatiquement la luminosité pour réduire la fatigue oculaire. Cette fonction permet non seulement d’améliorer le confort visuel de l’utilisateur, mais aussi de prévenir, dans une certaine mesure, les problèmes de vision causés par l’utilisation prolongée des téléphones portables.

Conclusion

La technologie de l’écran du HONOR 200, sous la double tutelle de l’écran OLED à quadruple courbure et de l’écran de protection oculaire Oasis, réalise la combinaison parfaite du plaisir visuel et de la santé oculaire. Grâce à une technologie de gradation avancée, à un réglage intelligent de la luminosité, à un mode de protection des yeux et à l’application du concept de protection des yeux Oasis, le HONOR 200 offre aux utilisateurs une expérience visuelle plus large, plus délicate, plus douce et plus saine. À l’avenir, avec le développement continu de la technologie des écrans, nous avons des raisons de croire que HONOR continuera à réaliser de nouvelles percées dans la technologie des écrans, apportant aux utilisateurs plus de surprises et d’attentes.