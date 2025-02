Documentaire

Son idée de génie : réveiller les gens avec le nez ! Il est 8 heures, votre réveil commence à sentir de plus en plus…la menthe, le chocolat…Votre nez frémit….votre corps aussi…C’est le réveil le plus en douceur du monde et il existe grâce à un français, Guillaume Rolland ! Cet étudiant de 18 ans, déjà vainqueur du Concours Lépine avec son réveil olfactif a tapé dans l’œil de Google. Du coup, il y a trois semaines, il était en Californie avec son invention en finale du Google Science Fair, le concours mondial d’inventeur du géant du Web !! Alors qu’il vient tout juste d’avoir son bac scientifique et d’intégrer une école d’ingénieurs, Guillaume va découvrir le monde secret de Google à Mountain View en espérant repartir avec le premier prix. Comment a t-il pensé à ce réveil, quel inventeur est-il, qu’espère t-il du concours, nous serons avec lui et avec sa mère pour suivre cette incroyable aventure, ce rêve américain de Guillaume, premier Français à être admis en final de ce concours international. Un documentaire de Séverine Picard, Producteur : Tony Comiti