Conférence



L’électronique est partout autour de nous, dans nos smartphones, nos tablettes, nos voitures… Toujours plus rapide, plus puissante, plus petite, elle n’a cessé de transformer nos vies depuis 80 ans. Mais aujourd’hui cette électronique a atteint des limites physiques qui l’empêchent d’être encore plus performante.

Depuis 50 ans le CEA est un acteur majeur du secteur. De l’ordinateur quantique à l’interaction lumière-matière en passant par la spintronique, partez à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui explorent les propriétés de la matière et percent ses mystères, pour mieux la comprendre et imaginer des solutions originales qui feront le monde de l’électronique et du numérique de demain.