On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation de programmes, ni de retry, ignore or cancel, ni de ctrl-C, ctrl-V mais d’informatique en tant que science fondamentale et plus précisément de calcul parallèle et intensif. On va aussi vous faire le coup de la panne et vous dire tout ce qu’il faut faire pour les éviter (et pourquoi c’est important) et aussi vous révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet sans jamais y penser. Nous sommes ravis ce soir d’accueillir Camille Coti, chercheuse en informatique.