Après avoir retracé les grandes lignes de l’histoire de l’intelligence artificielle depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours, l’exposé rappellera les faits marquants qui font ce qu’elle est aujourd’hui et dresser un état des lieux des technologies. Les principales applications ainsi que les bénéfices que nous pouvons tirer de l’IA seront présentés mais en montrant aussi ses limites, ce que le conférencier appelle « les cinq murs de l’intelligence artificielle ». En conclusion, les questions liées à l’intégration de l’intelligence artificielle dans la société seront abordées.