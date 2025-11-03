En Belgique, on se plaint régulièrement qu’il pleut trop. Dans les pays du Sud, en revanche, c’est l’inverse : il ne pleut pas assez. Dans les cas de grande sécheresse, certaines technologies peuvent offrir des solutions spectaculaires. Des systèmes satellites, couplés à des avions spécialement aménagés, permettent de crever des nuages. De cette manière, il est parfois possible de faire pleuvoir. Et pas besoin d’être un sorcier pour y arriver. Matière Grise vous aide à tout comprendre du processus.