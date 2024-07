Documentaire



La création de la réserve de Mwaluganje est le premier projet d’écotourisme réalisé au Kenya. La mise en place et le fonctionnement de ce nouveau concept implique une étroite collaboration entre les tribus locales dans le respect de leur culture. Elle met en jeu les Duruma, et les Digo, propriétaires du terrain, le Kwale County Council, les responsables politiques locaux et le Kenya Wildlife Service. Située sur la côte sud de Mombasa, d’une superficie de 250.000 hectares, la réserve fonctionne comme un ECO-PARC permettant aux visiteurs non seulement d’observer un nombre impressionnant d’éléphants et d’autres animaux sauvages, une végétation abondante et unique en Afrique de l’Est…