Documentaire Attaque inhabituelle d’un requin nourrice atlantique Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...

Documentaire Les petits léopards naissent aveugles et leur mère doit les déplacer tous les deux jours Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...

Documentaire Ce jeune léopard tente de tuer les petits de son rival La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.

Documentaire À la découverte de la biodiversité de Madagascar Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....

Documentaire Les secrets de la sonnette des crotales Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?

Documentaire Les requins représentent-ils un danger pour les baigneurs de Santa Barbara ? Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...

Documentaire Ces chitals se battent et ne voient pas les lionnes qui les guettent Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...

Documentaire Une tigresse du Bengale élève ses petits sur un territoire riche en proies Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....

Documentaire Sur la Terre des Dinosaures – Les lutins de glace Près du pôle Sud, l’Antarctique a aussi ses propres dinosaures. Mais le climat tempéré froid, avec de longs hivers...

Documentaire Capture d’un cobra cracheur en colère Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...

Documentaire La vipère du Gabon, plus grosse vipère au monde La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...

Documentaire Le mystère des dragons à plumes | Les Mondes Perdus À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...

Documentaire Prédateurs – Course contre la montre Sur les côtes, écosystèmes uniques, trait d’union entre la terre ferme et la mer, les prédations ne ressemblent à...

Documentaire L’expédition des grenouilles qui vivent sous terre pour se reproduire à la surface Cachées derrière les cascades, d’étranges créatures prospèrent pendant quelques mois à la surface avant de s’enfoncer à nouveau dans...

Documentaire Lucien Gruss – Le temps de dresser Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant...

Documentaire Des éléphants pas commes les autres Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...

Documentaire Les empereurs de la Terre Adélie Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...

Documentaire Le Yorkshire, chien de compagnie Le Yorkshire est un chien très fidèle, intelligent, plein de vivacité et très joueur. C’est un chien très affectueux...