Après avoir identifié le requin qui a mordu Kate, les spécialistes essayent de comprendre pourquoi ce requin, généralement doux...
Si les léopards règnent sur les collines de granit, leurs petits sont très vulnérables. La première semaine, ils sont...
La mère léopard est prête à tout pour défendre ses petits. L’intrus se retrouve face à une redoutable opposante.
Suivez le travail de Steve Goodman, aventurier du monde animal, à la rencontre de la faune indigène de Madagascar....
Cet organe bruiteur, aussi appelé cascabelle, est synonyme de danger dans le désert. Savez-vous vraiment comment il fonctionne ?
Le balisage des requins devant la plage de Santa Barbara a révélé de très nombreux allers-retours et des rencontres...
Le point d’eau de la réserve est un lieu de rencontre de toutes les espèces environnantes. Les lions ne...
Avec cinq étendues d’eau et un riche écosystème, Tadoba est un milieu de choix pour les tigres du Bengale....
Près du pôle Sud, l’Antarctique a aussi ses propres dinosaures. Mais le climat tempéré froid, avec de longs hivers...
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...
À quoi ressemblaient les ancêtres des oiseaux ? Comment et quand le vol est-il apparu ? En sommeil tout...
Sur les côtes, écosystèmes uniques, trait d’union entre la terre ferme et la mer, les prédations ne ressemblent à...
Cachées derrière les cascades, d’étranges créatures prospèrent pendant quelques mois à la surface avant de s’enfoncer à nouveau dans...
Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Cette histoire commence par un rêve d’enfant, un enfant fasciné par les oiseaux . Au fil des années, l’enfant...
Le Yorkshire est un chien très fidèle, intelligent, plein de vivacité et très joueur. C’est un chien très affectueux...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
