Documentaire

Huit années après la signature des accords de paix entre les FARC et le gouvernement colombien, où en est la réconciliation ? La « paix totale » promise par le président colombien, élu en 2022, est-elle possible ? Une équipe d’ARTE Reportage est allé à la rencontre d’anciens combattants des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. Des hommes qui ont accepté de se soumettre au programme de justice transitionnelle, issu des accords de paix de 2016. Selon leur degré d’implication, ces derniers pourront bénéficier de remises de peine, à condition, qu’ils demandent pardon et prouvent leur volonté de réparation à l’encontre des victimes. Ils doivent aussi révéler toute information susceptible de retrouver les corps des disparus. Le pays est encore profondément marqué par une guerre civile qui aura duré pendant plus de cinquante ans et fait des centaines de milliers de morts, de disparus, de déplacés.

Reportage de Clémentine Athanasiadis (France, 2024)

Disponible jusqu’au 09/04/2027