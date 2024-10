Documentaire



Une envie de soleil et de bord de mer ? Gérald Ariano vous propose de prendre la direction du Var pour découvrir Saint-Cyr-sur-Mer. Cette commune, typique du sud de la France, prend des airs de Provence, les pieds dans l’eau. Gérald partira avec Mathilde randonner sur le sentier du littoral pour découvrir la végétation méditerranéenne avant d’embarquer avec Sylvain du club @omnibluefreedive et Stéphanie, des services des espaces naturels de la villes, pour en savoir plus sur la et les solutions pour ne plus l’abimer.