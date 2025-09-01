Documentaire

A l’origine, la Tasmanie était reliée au continent australien. Mais la remontée des eaux qui s’est produite il y a 10 000 ans les a séparés. La côte nord de l’île porte encore les traces de cette scission.

Ici, des rochers s’étendent à perte de vue le long de la mer azur. Un décor sauvage et unique où une couleur se distingue nettement des autres: le rouge. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle l’endroit porte le nom de Bay of Fires. Pour trouver la réponse, il suffit de demander à notre guide dans cette vidéo.

Extrait du film : ​​” Australie en Rouge ” – issu de la collection “ Voyage à travers les couleurs ”

Réalisation : Philippe Moreau

