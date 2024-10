Documentaire



Ces deux dernières années Jérôme 28 ans a fréquenté plus d’une quarantaine de femmes. Ces rendez-vous, il les doit à des applications de rencontres sur téléphone portable. Antoine et Chloé, en couple aujourd’hui, se sont eux-aussi rencontrés via l’une de ces applis. En quelques mois, Tinder, Happn ou encore Once sont devenus des instruments de la vie sentimentale de milliers français. En quoi ces nouvelles applications changent-elles les rapports amoureux ?