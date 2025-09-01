Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...
Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...
Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre
A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner
Elle arrive à faire vivre sa famille avec si peu d’argent
Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.
Moqueries, brimades, coups, racket : pour certains élèves, l’école est devenu le lieu d’une violence ordinaire. Persécutés durant des...
Poste du matin, poste de l’ après-midi et poste de la nuit pour explorer dans une verrerie mythique, la...
L’éducation d’un garçon peut parfois être difficile qu’il soit adolescent ou bien même beaucoup plus jeune, les problèmes apparaissent...
Ce film lève le voile sur les conditions de vie et de travail dans de nombreuses maisons de retraite...
Quelles questions se poser quand la famille dysfonctionne totalement ? L’adolescence doit-elle nécessaire être synonyme de crise ? Est-il...
Mathilda avait un cancer et plus que quelques jours à vivre. Avant sa mort, elle voulait rencontrer le Pape....
Votre mari vous annonce que dorénavant il passera la moitié de ses nuits avec vous, l’autre moitié avec une...
Dans son fauteuil à roulettes Eric est un homme debout. Sa dépendance, il en a fait une exigence éthique...
Ce long métrage documentaire démontre que l’avenir du monde se joue peut-être dans une école primaire du Québec. Alors...
Victime d’une terrible erreur judiciaire, ce père de famille c’est retrouvé en prison pendant 12 années alors qu’il venait...
En France, pour près de 8,6 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, peu de choses suffisent...
Depuis qu’elle a internet dans sa chambre, c’est la catastrophe à l’école
