Documentaire Un Smic ne permet pas de vivre décemment Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...

Documentaire Familles nombreuses : à plusieurs, la fête est plus folle Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...

Documentaire Notre famille ne ressemble à aucune autre ➡️ Notre famille ne ressemble à aucune autre – Reportage Matt, 45 ans, vit en Espagne. Un jour, il...

Documentaire Papa solo : il élève seul ses deux enfants Comme dans une famille sur quatre, il élève ses enfants seul. Journées à rallonge, pensions alimentaires non reçues, comment...

Documentaire Des maisons de retraite pas comme les autres Colocation senior ou EHPAD tunisien, des maisons de retraite d’un nouveau genre

Documentaire En foyer pour jeunes mamans, cette ado assure ! A 16 et 17 ans, ils sont parents, mais l’éducatrice n’est pas loin pour les accompagner

Documentaire Vivre avec un smic pour 5 Elle arrive à faire vivre sa famille avec si peu d’argent

Conférence Comment accompagner vos enfants aux âges clés ? Accompagner vos enfants aux âges clés nécessite une approche adaptée à chaque étape de leur développement.

Documentaire Harcèlement à l’école Moqueries, brimades, coups, racket : pour certains élèves, l’école est devenu le lieu d’une violence ordinaire. Persécutés durant des...

Documentaire En ces temps incertains Poste du matin, poste de l’ après-midi et poste de la nuit pour explorer dans une verrerie mythique, la...

Documentaire Mes enfants me font vivre l’enfer ! L’éducation d’un garçon peut parfois être difficile qu’il soit adolescent ou bien même beaucoup plus jeune, les problèmes apparaissent...

Documentaire Le marché très lucratif des maisons de retraite Ce film lève le voile sur les conditions de vie et de travail dans de nombreuses maisons de retraite...

Podcast Le mythe du parent parfait ! Quelles questions se poser quand la famille dysfonctionne totalement ? L’adolescence doit-elle nécessaire être synonyme de crise ? Est-il...

Documentaire Le dernier voeu Mathilda avait un cancer et plus que quelques jours à vivre. Avant sa mort, elle voulait rencontrer le Pape....

Documentaire Mon mari est polygame ! Votre mari vous annonce que dorénavant il passera la moitié de ses nuits avec vous, l’autre moitié avec une...

Documentaire Eric Molinié, un homme pour les autres Dans son fauteuil à roulettes Eric est un homme debout. Sa dépendance, il en a fait une exigence éthique...

Documentaire Les porteurs d’espoir Ce long métrage documentaire démontre que l’avenir du monde se joue peut-être dans une école primaire du Québec. Alors...

Documentaire 12 ans de prison pour rien Victime d’une terrible erreur judiciaire, ce père de famille c’est retrouvé en prison pendant 12 années alors qu’il venait...

Documentaire Travailleurs et à la rue, les SDF invisibles En France, pour près de 8,6 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, peu de choses suffisent...