Documentaire

C’est leur première rentrée d’élève… et rien ne sera plus jamais comme avant.De la maternelle au collège, Sarah, Justine et Yassine vivent un moment unique : leur première rentrée. Entre excitation, stress et fierté, ils découvrent un nouveau monde : l’école, les copains, les règles, la vie d’élève.

Les parents, les enseignants et les enfants partagent leurs émotions dans ce reportage touchant, entre nostalgie et apprentissage de la vie.

Un film plein d’humanité, qui rappelle à chacun ce moment où tout commence.

Réalisateur : Virginie Berda, Thomas Risch et Sébastien Koegler