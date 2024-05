Documentaire

À Liège, en Belgique, des femmes victimes de leur conjoint sont accompagnées par le Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE). Au fil de témoignages poignants, une immersion dans une structure en guerre contre ce fléau social.

Séparée de son compagnon, elle dit se sentir « toujours dans son emprisonnement : il recommence avec ses messages d’amour, puis ses messages d’insultes ». Une autre ne se résout pas à accepter une mise à distance de trois jours, même si ses enfants lui assènent : « Maman, on veut partir. » Au dernier étage d’une ancienne caserne, Audrey, Nadia et Sandrine reçoivent des femmes victimes de la violence, physique et/ou psychique, de leur conjoint. Dans un environnement apaisé aux couleurs chatoyantes, chaque lundi matin, celles-ci les encouragent en face-à-face ou par téléphone à poser des mots sur leurs maux, à épancher leur colère et leur souffrance et à reprendre leur vie en main. Victimes de violences intrafamiliales, toutes ont besoin de ne plus se sentir seules dans ce qu’elles endurent au quotidien et de trouver, par elles-mêmes, la force d’échapper à un partenaire devenu toxique.

Art de la réparation

« En travaillant ici, on n’a plus de discours neutre parce qu’on ne peut pas être neutre en violence conjugale. La neutralité donne raison à l’auteur des violences », assure Nadia, l’une des intervenantes du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE), une structure issue du mouvement féministe, et au sein duquel la réalisatrice Bernadette Saint-Rémi (Gabrielle ou le saut de l’ange) s’est immergée. Mises en parallèle avec le kintsugi, un art japonais dédié à la réparation des céramiques brisées, les missions de l’organisme liégeois consistent à soutenir les femmes victimes de violences conjugales par un accompagnement individuel, des exercices collectifs propices à la restauration de leur estime personnelle, mais aussi, dans les cas où leur vie même est menacée, à leur assurer une mise à l’abri. Respectant l’anonymat des femmes reçues, un témoignage fort de la lutte contre un fléau social dont on ne finit plus de compter les victimes.

Documentaire de Bernadette Saint-Remi (Belgique, 2023, 56mn)

Disponible jusqu’au 20/06/2024