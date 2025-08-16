Leurs coups d’éclat font régulièrement la une: de la soupe jetée sur des chefs-d’œuvre dans les musées, des militants qui se collent la main sur le bitume et bloquent la circulation, ou il y a quelques jours encore, les façades des ministères attaquées à la peinture. Depuis des mois, les activistes du climat multiplient les actions spectaculaires et suscitent de vives polémiques, jusqu’à parfois brouiller leur message. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils le choix de la désobéissance civile? Leurs actions chocs sont-elles efficaces? Une enquête BFMTV de Rebecca Kananié et Héloïse Paliwoda.