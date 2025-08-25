Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des agriculteurs tchèques sauvent leur pavot La culture du pavot est une vieille tradition en République tchèque. Avec 80 % de sa production destinée à...

Documentaire Pas facile d’avoir 20 ans au Groenland Ces jeunes inuits luttent pour garder un peu d’espoir

Documentaire Brésil : les nostalgiques de la dictature Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les...

Documentaire Comment et pourquoi mesurer les UltraViolets dans l’océan Indien Le rayonnement ultraviolet (UV) est une des composantes majeures du rayonnement solaire reçu à la surface terrestre, après avoir...

Documentaire Palestine : gaza à genoux Gaza, cette bande de terre de 365km2 où s’entassent 2 millions de personnes est la plus grande prison à...

Documentaire Colombie / Venezuela, la frontière la plus dangereuse au monde Depuis 2016 et le début de la migration massive des Vénézuéliens, plus de 450.000 enfants ont quitté le pays...

Documentaire USA, qui sont les mineurs détenus en prison ? Aux États-Unis, il y a 65 000 mineurs incarcérés. Les enfants peuvent être arrêtés dès l’âge de 9 ans...

Documentaire Corée du Sud : la réussite en dépit de tout le reste De nos jours, la Corée du Sud figure parmi les plus puissantes économies mondiales. Cette réussite est attribuée à...

Documentaire Elle dépense x2 le salaire de sa mère pour espérer gagner le concours de Miss Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...

Documentaire Le crack, une drogue qui gagne du terrain Bon marché et extrêmement addictif, le crack est issu de la cocaïne. Cette drogue qui inonde l’Europe devient de...

Documentaire La terrible vie des sans abris de l’aéroport de Roissy ! Des dizaines de SDF ont élu domicile jusque dans les entrailles de l’aéroport de Roissy, et y gagnent parfois...

Documentaire Le temps des sucres À la fin de l´hiver, au Québec, le temps des sucres bat son plein ! C´est le moment où...

Documentaire Les influenceurs du ménage Eponges, dégraissants… Voici les nouveaux accessoires hypes sur les réseaux sociaux ! Regarder une mère de famille ranger et...

Documentaire J’ai un complotiste dans ma famille Dans les repas de certaines familles, le Covid est le sujet qui fâche. La pandémie a vu en effet...

Documentaire Face à l’inflation, les restos du coeur à la rescousse Dans ce contexte social déjà tendu, les prix de l’alimentation continuent d’exploser. Certains habitants dans les territoires ruraux connaissent...

Documentaire Afrique du Sud : les requins attaquent En Afrique du Sud, pour faire face à l’afflux de prédateurs toujours plus massif, les Sud-Africains ont pris le...

Documentaire États-Unis : le jeu qui peut tuer Une pratique est en vogue auprès de jeunes américains violents et inconscients. Le principe: choisir au hasard une cible...