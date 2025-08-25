L’Ukraine est un pays de trains, le sixième réseau de voyageurs au monde. Le train convoie les voyageurs, les marchandises, les richesses du pays. Il est aujourd’hui l’un des symboles les plus importants de l’Ukraine en guerre, tournant définitivement le dos au monde russe pour s’arrimer à l’Europe. Derrière les vitres des trains qui traversent l’Ukraine, la guerre. En chaque voyageur à bord de ces trains, la guerre aussi : ils s’appellent Artiom, Olga, lena, Sammy, Edik, Alyona ou encore Andriy, nom de guerre « Pitbull » … Des familles qui fuient les zones de combat avec quelques bagages à peine, des épouses qui vont retrouver pour une journée leur mari devenu soldat, des hommes qui rallient les lignes de front ou en reviennent blessés dans leur âme et dans leur chair. Ils racontent leur guerre, leurs espoirs, ceux qui croient encore à la paix et ceux qui n’y croient plus…