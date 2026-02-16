Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Centrafrique : au coeur du chaos Nous étions en Centre Afrique lors de la prise de pouvoir des rebelles. Document exceptionnel car nous sommes le...

Documentaire Russie, un mélange fascinant de richesse et d’obscurité C’est le nouvel Eldorado de la Russie. À 10.000 km de Moscou, deux heures de voiture de la Chine...

Documentaire Lagos : quand les multimillionnaires tombent dans la démesure C’est l’une des villes d’Afrique qui compte le plus de millionnaires. Ils seraient plus de 10.000 à Lagos, un...

Documentaire Moscou : au coeur de tous les extrêmes La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...

Documentaire La vie des SDF l’été On estime qu’il y a près de 8000 Personnes sans domiciles fixes à Paris. L’hiver, de nombreuses associations aident...

Documentaire Manille, le peuple des enfants perdus Hors-la-loi dès 10 ans, 100 000 gamins survivent entre cimetières et dépôts d’ordures autour de la capitale philippine. Plongée...

Documentaire Et si la Chine avait menti ? Qui sont ces lanceurs d’alerte que les autorités chinoises ont voulu faire taire au début de l’épidémie ? Le...

Documentaire Chine : le dur quotidien des enfants moines Shaolin A Dong-Feng, la ville des moines Shaolin à 600km à l’ouest de Pékin, toute la population vit au rythme...

Documentaire Immersion sans filtres dans les nuits de Pigalle ! Quand la nuit tombe sur la capitale, Pigalle s’éveille. Ce temple de la luxure, frivole et bouillonnant, fascine depuis...

Documentaire Gaza : un an de survie « Gaza. Vie » est le nom du groupe Whatsapp alimenté par Rami Abou Jamous depuis des années. Le 7 octobre...

Documentaire Like a virgin Liée à l’institution du mariage et garante de l’honneur des familles, la virginité questionne l’ordre social. Depuis quelques décennies,...

Documentaire Les forçats du Taj Mahal Le Taj Mahal, le joyau de l’Inde, a été construit dans un marbre blanc d’une très grande pureté. Une...

Documentaire Il quitte sa famille et devient SDF Il vit à la rue mais a toujours refusé de faire la manche. Un documentaire de Vincent Daudey –...

Documentaire Argentine : fous de radio Diffusée sur la fréquence 100.3 FM à Buenos Aires, elle s’appelle “La Colifata”, mot d’argot argentin affectueux qui se...

Documentaire Que se cache-t-il dans les laboratoires iraniens ? Les scientifiques iraniens font peur au monde entier. Immersion dans un des centres de recherche les plus fermés du...

Documentaire Kenya : danser au cœur d’un bidonville Elsy, 16 ans, a grandi dans le plus grand bidonville de Nairobi, où sa mère tient une échoppe. À...

Documentaire Bangladesh, l’épopée des radeaux de bambou (2/2) Seconde partie de ce documentaire sur l’incroyable périple des travailleurs bangladais, qui acheminent des radeaux en bambou sur le...