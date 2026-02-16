De Gao à Tombouctou, le Nord du Mali est dominé par des milices qui imposent leur loi. Cette zone dans la tourmente, où sont toujours détenus quatre français, est un endroit stratégique pour la France, puisqu’une partie de l’uranium qui permet aux centrales nucléaires de produire de l’électricité provient des mines d’Arlit, situées à 300 kilomètres de là, au Niger. Qui sont les nouveaux maîtres du Nord-Mali ? Zoom également sur la vie sous tension des expatriés français qui continuent à exploiter les sites miniers malgré le danger permanent.
Un documentaire de Stéphane RODRIGUEZ