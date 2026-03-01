En Allemagne, les travailleuses de la rue déchantent 12 ans après que l’état a légalisé leurs corps de métier....
Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités,...
Interpol serait devenu une arme pour traquer des opposants politiques et des militants des droits de l’homme. L’accusation est...
Le terrorisme d’ultradroite connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les démocraties occidentales. Second volet de notre enquête...
Sous-estimé par rapport à la menace djihadiste, le terrorisme d’ultradroite connaît un inquiétant renouveau en Europe et dans les...
Mobilisé dès le début de l’invasion russe, un jeune Ukrainien pacifiste filme son quotidien dans l’enfer de la guerre,...
Située à 80 kilomètres à vol d’oiseau de la frontière avec Israël, Beyrouth, à la marge de la guerre...
Depuis 2002, l’autodétermination en matière d’euthanasie est légale aux Pays-Bas. À travers des récits personnels, le documentaire met en...
Partout dans le monde, des hommes d’affaires milliardaires se battent pour posséder les yachts les plus originaux, les plus...
Dans les pays scandinaves, le « Green Care » (ou thérapie par la nature) représente une alternative à la maison de retraite...
Le succès de la LGV Paris-Bordeaux masque une réalité tout autre : globalement les lignes secondaires de la Nouvelle-Aquitaine,...
Le secret-défense nourrit tous les fantasmes. Que veut nous cacher l’Etat ? « Complément d’enquête » s’attaque à une zone grise...
C’est l’aboutissement d’une offensive lancée en novembre dernier : les forces kurdes soutenues par la Coalition internationale sont entrées...
On oublie souvent que la marche à pied peut aussi être considérée comme un moyen de transport. La ville...
À São Paulo, voir les signatures des « Pixadores » sur les murs de la ville est devenu une habitude. Nous...
L’Espagne est confrontée à un véritable scandale. En 40 ans, 300.000 nouveau-nés auraient été volés dès la naissance à...
Comment de simples vélos peuvent-ils changer le quotidien de milliers de personnes vivant dans des conditions précaires, en Afrique...
La vie de rêve du petit Ernan Lopez
Censure, surveillance, blocage : l’Internet, selon Xi Jinping, est au service du rayonnement de la Chine et doit rester...
En France, chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteint de leucodystrophies, des maladies génétiques graves qui attaquent le...
