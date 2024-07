Documentaire

Les Houthi règnent d’une main de fer sur un tiers du Yémen. La partie la plus peuplée du pays et la plus dévastée par dix ans de guerre civile. Ils ont désormais décidé de faire de leur territoire un cri. Un cri de colère en soutien à la Palestine.

Chaque Yéménite, tous âges confondus, est prié de penser du matin au soir aux « frères » de Gaza. Cette cause est devenue plus qu’une affaire d’Etat, la principale politique d’un mouvement qui profite de l’émotion immense suscitée par le conflit au Proche Orient.

Dans cette guerre d’images, les Houthi et leur parti Ansar Allah, peuvent compter sur de jeunes et ambitieux influenceurs. Charles Emptaz et Samuel Gratacap ont suivi Sultan el Sadeh et Malik el Madani, deux partisans de la cause palestinienne, proches du pouvoir. Chaque jour, ces derniers alimentent les réseaux sociaux en vidéo et en tweets, pour soutenir les Houthi et le nouveau front ouvert en Mer Rouge, contre tout navire attaché de près ou de loin à Israël. Ils iront ainsi visiter la prise de guerre du régime, le navire Galaxy Leader, piraté car propriété d’un armateur israélien et qui sert désormais de vitrine flottante à la propagande. Le vendredi, ils se rendent sur la place Sabeen pour la marche du million, où les supporters du parti reprennent en choeur le slogan: « Mort à l’Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs ».

Cette doctrine a été conçue à l’extrême nord du Yémen, fief des Houthi, dans le petit village de Maran, tout proche de la frontière saoudienne. Le mouvement religieux prône que les Etats Unis, Israël et les Juifs se sont ligués dans un complot contre les Musulmans. Une vision antisioniste et antisémite, toujours élaborée en famille.

L’équipe d’Arte Reportage est l’une des rares à avoir pu tourner dans le Nord du Yémen et obtenir l’autorisation exceptionnelle de rencontrer le numéro 2 du régime, Mohammed al Houthi, pour lequel tout malheur dans le monde vient des Juifs… Il prétend aussi que son pays n’a pas peur de l’escalade avec les Etats-Unis, au moment où son régime a pu envoyer des missiles sur les navires de guerre américains et où la première armée du monde réplique régulièrement par des frappes ciblées.

