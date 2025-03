Documentaire

Yémen, l’équivalent de l’enfer pour nous, occidentaux… Cet état, en plein chaos, est devenu un sanctuaire du terrorisme, l’un des fiefs les plus actifs d’Al-Qaida et le rendez-vous des fanatiques du monde entier. C’est là, dans ce pays où la barbarie est une banalité et l’enlèvement, un sport national, que les frères Kouachi se seraient entraînés, sous couvert d’études religieuses, avant de semer la mort en France. Peu de caméras s’aventurent sur cette place forte du djihadisme, encore moins depuis les attentats. Les images sont donc exceptionnelles… Et le mot n’est pas trop fort, compte tenu des risques encourus. Un documentaire de l’Effet Papillon.