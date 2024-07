Documentaire

Le Parc de la Tête d’Or, situé au cœur de Lyon, est un véritable joyau de la ville, offrant une échappée verdoyante en plein centre urbain. Créé en 1857, il constitue l’un des plus grands parcs urbains de France avec ses 117 hectares de superficie. Son nom intrigant, qui signifie littéralement « parc de la tête d’or », évoque l’ancienne légende lyonnaise d’une tête d’or découverte dans les environs.

Ce vaste espace se distingue par sa richesse écologique et ses multiples aménités qui attirent à la fois les habitants et les visiteurs. Le parc abrite un jardin botanique remarquable, où une diversité impressionnante de plantes, arbres et fleurs est soigneusement entretenue. Chaque saison transforme ce jardin en un tableau vivant de couleurs et de senteurs, faisant le bonheur des passionnés de botanique et des promeneurs.