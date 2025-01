Documentaire

Surnommée le « Tibet des Andes », la Bolivie est façonnée par les somptueux sommets de la cordillère Royale, parmi les plus hauts d’Amérique latine. Le pays abrite aussi le plus grand désert de sel du monde, le Salar d’Uyuni, le lac Titicaca et la verdoyante forêt amazonienne. C’est dans ces territoires préservés, difficiles d’accès, que le voyageur rencontre des peuples autochtones. La Bolivie est le pays d’Amérique du sud qui en compte la plus grande proportion. En trek, Jérôme découvre des paysages grandioses et va au contact des populations amérindiennes qui les habitent.