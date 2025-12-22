À 16 ans, elle s’invite dans les plus grands sommets, aux côtés des dirigeants du monde entier. Portrait de Greta Thunberg, l’adolescente la plus puissante du monde.
Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....
Le mouvement des francs-maçons, que d’aucuns prétendent issu des chevaliers templiers du Moyen Âge, est surtout lié à l’émergence...
Quand ils frappent à votre porte, c’est rarement une bonne nouvelle. Menace de saisie du mobilier ou d’un véhicule,...
Vélos offerts, bus gratuits, chèques cadeaux… certains élus ont décidé d’être généreux avec les habitants de leur ville !...
Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se...
Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...
Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...
Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...
Les 12 tribus, un groupe religieux venu des Etats-Unis, s’est implanté à Toulouse. Ils seraient près de 3000 adeptes....
À la grandeur du pays, une nouvelle génération de militants anti-avortement monte aux barricades. Ils sont plus éduqués,...
Après une année 2016 marquée par des événements dramatiques, les Français se posent des questions sur leur sécurité. Quelles...
Yuri, Ihor, Tatiana, Julia, Viktor, Dmitri et Ana sont issus de différentes régions et origines : Ukrainiens, Transnistriens ou...
Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...
Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Depuis toujours, ces codes couleur ont classifié les consommateurs....
En 2015, près de mille migrants disparaissent dans un naufrage en Méditerranée. Depuis, une équipe de chercheurs tente de...
Voyage dans la région cotonnière du Burkina Faso. Au gré des rencontres avec paysans, agronomes, syndicalistes, représentants du monde...
Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...
Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, Jérusalem se retrouve plus que jamais au cœur des enjeux du conflit...
Le mouvement Me Too a 5 ans. Beaucoup a changé durant cette demi-décennie. Mais avec la dénonciation des situations...
En Inde, Manvendra Singh Gohil a 52 ans, et ressemble en tout point à l’idée que l’on se fait...
