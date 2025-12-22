Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Harcèlement scolaire : ils ont tenté de la brûler vive Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire Sociétés secrètes, l’héritage des templiers Le mouvement des francs-maçons, que d’aucuns prétendent issu des chevaliers templiers du Moyen Âge, est surtout lié à l’émergence...

Documentaire Les huissiers face aux personnes endettées jusqu’au cou Quand ils frappent à votre porte, c’est rarement une bonne nouvelle. Menace de saisie du mobilier ou d’un véhicule,...

Documentaire Ces villes généreuses avec leurs habitants Vélos offerts, bus gratuits, chèques cadeaux… certains élus ont décidé d’être généreux avec les habitants de leur ville !...

Documentaire En boîte, ils chassent les conducteurs irresponsables Cette association se réunit à la sortie des boîtes pour faire la leçon aux conducteurs qui boivent sans se...

Conférence Copenhague sans parebrise, quand le vélo réenchante la ville Philippe Descamps journaliste au Monde diplomatique et sociétaire des Grains de Sel a durant 1h30 donné les clés du...

Documentaire Pakistan, la loi du blasphème Une simple dispute dans un champ et la vie d’Asia Bibi bascule. Accusée de blasphème, cette mère chrétienne devient...

Documentaire Suède : une ville doit déménager Une église sur roulettes, déplacée sur plusieurs kilomètres : tel a été le spectaculaire point d’orgue du déménagement de la...

Documentaire La communauté des Douze Tribus Les 12 tribus, un groupe religieux venu des Etats-Unis, s’est implanté à Toulouse. Ils seraient près de 3000 adeptes....

Documentaire Anti-avortement 2.0 À la grandeur du pays, une nouvelle génération de militants anti-avortement monte aux barricades. Ils sont plus éduqués,...

Documentaire Antiterrorisme : des héros et des secrets Après une année 2016 marquée par des événements dramatiques, les Français se posent des questions sur leur sécurité. Quelles...

Documentaire Ukraine en ruine : les répercussions de la guerre Yuri, Ihor, Tatiana, Julia, Viktor, Dmitri et Ana sont issus de différentes régions et origines : Ukrainiens, Transnistriens ou...

Documentaire Vous rêvez de créer vos objets, ils le font pour vous Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...

Documentaire Taxe Rose: le prix a-t-il un sexe ? Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Depuis toujours, ces codes couleur ont classifié les consommateurs....

Documentaire Numéro 387 : disparu en Méditerranée En 2015, près de mille migrants disparaissent dans un naufrage en Méditerranée. Depuis, une équipe de chercheurs tente de...

Documentaire Noir coton Voyage dans la région cotonnière du Burkina Faso. Au gré des rencontres avec paysans, agronomes, syndicalistes, représentants du monde...

Documentaire Une sépulture pour les damnés de la mer Sur les rivages de la Sicile s’échouent des milliers de cadavres de migrants venus d’Afrique… Depuis 2014, près de...

Documentaire La bataille de Jérusalem Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, Jérusalem se retrouve plus que jamais au cœur des enjeux du conflit...

Documentaire 5 ans de Me Too: et maintenant ? Le mouvement Me Too a 5 ans. Beaucoup a changé durant cette demi-décennie. Mais avec la dénonciation des situations...