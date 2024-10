Documentaire



Un élève de Singapour, quelque soit sa classe, aurait 3 ans d’avance sur un élève français en maths et, selon la dernière enquête PISA qui classe les niveaux des systèmes scolaires dans le monde, celui de Singapour serait le plus performant au monde. Mais pourquoi ? Des cours pas comme les autres (les nôtres) et des profs bien payés et sans cesse évalués… mais aussi des élèves sous pression constante.