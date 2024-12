Documentaire

Pour écrire « De sang-froid », Truman Capote a mené l’enquête cinq ans durant au Kansas sur un quadruple meurtre et recueilli les confidences de ses deux auteurs. Précurseur du genre « true crime », son best-seller, qui a révolutionné la littérature mondiale, a aussi brisé net l’élan créatif du romancier.

En 1959, Truman Capote, célébré à Manhattan pour son roman Petit déjeuner chez Tiffany, découvre un fait divers dans le New York Times. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 1959, à Holcomb, paisible bourgade du Kansas, Herbert, Bonnie, Nancy et Kenyon Clutter, quatre des six membres d’une famille de fermiers respectée et prospère, ont été sauvagement assassinés à leur domicile. Accompagnée de son amie la romancière Harper Lee, Truman Capote prend la route du Midwest afin d’écrire un reportage sur le meurtre. Il se rend dans la maison des Clutter, se plonge dans le journal intime de leur fille Nancy, interroge tous ceux qui peuvent l’être, d’Alvin Dewey, l’agent chargé de l’enquête, jusqu’à Myrtle Clare, la postière du village. Peu à peu, son projet initial évolue, l’écrivain ne se satisfaisant pas des approches journalistiques habituelles. Quand les deux tueurs, Perry Smith et Richard « Dick » Hickock, au profil de losers, sont arrêtés au début de l’année suivante, Capote se rapproche d’eux, leur rend visite dans leur cellule et recueille leurs confidences jusqu’à leur exécution, par pendaison, à laquelle il assiste à leur demande, le 14 avril 1965. De ces liaisons dangereuses avec les deux assassins naît en 1966 De sang-froid. Mais après cinq ans d’enquête et près d’une année d’écriture, Capote n’est plus le même. Le fait divers, qui l’a englouti, a brisé son élan créatif : « Si j’avais su ce qui m’attendait au Kansas, je ne me serais jamais arrêté. J’aurais continué ma route tout droit. Ce roman m’a tué », confiera-t-il.

Se rendant à Holcomb, où furent assassinés les Clutter, et à Garden City, dans le comté de Finney, où leurs meurtriers furent jugés, Julien Gaurichon et Frédéric Bas reviennent sur les circonstances du drame. Ils interrogent l’impact qu’a eu et que continue d’avoir l’enquête au long cours menée par Truman Capote pour De sang-froid, paru d’abord en feuilleton dans le New Yorker en 1965 avant de devenir un best-seller après sa publication l’année suivante. Ponctué d’archives (interviews données à la télévision par le romancier, passages du livre lus par lui-même, articles et photos de presse de l’époque) et d’extraits du film réalisé en 1967 par Richard Brooks, leur documentaire est émaillé d’analyses apportées par des intervenants variés, notamment Simon Liberati, parmi d’autres écrivains, le criminologue Travis Linneman ou encore le directeur du musée historique du comté de Finney. Un éclairage saisissant sur un fait divers sanglant, dont le récit, roman-vérité de Truman Capote, précurseur du genre true crime, a révolutionné l’histoire de la littérature mondiale.

Documentaire de Frédéric Bas et Julien Gaurichon (France, 2024, 53mn)