Documentaire

Boris Vian était un artiste polyvalent qui a marqué la littérature, la musique et la culture française du XXe siècle. Retour sur sa vie à travers des souvenirs et des objets évoqués, l’univers poétique et surréaliste que Vian a su créer dans ses romans, ses chansons et ses essais.L’auteur de L’écume des jours et de L’Automne à Pékin a également touché à de nombreux domaines comme le jazz, l’ingénierie, et même la pata-physique, une science fictive qu’il affectionnait.Boris Vian a toujours eu un regard critique et ironique sur la société, s’intéressant à la fugacité de la vie, aux rêves brisés et aux passions humaines.

Titre original: Boris Vian, une vie en forme d’arête

Réalisateur : Olivier Bourbeillon