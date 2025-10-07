Ressources Dans la même catégorie

Article Émile Zola, figure emblématique de la littérature française Émile Zola est indéniablement une figure phare et un illustre représentant du panthéon littéraire français. Né le 2 avril...

Conférence Lettres noires : des ténèbres à la lumière L’Afrique a pendant plusieurs siècles été vue, imaginée, fantasmée par les Européens comme un continent sauvage, ténébreux, matière première...

Documentaire L’histoire fascinante de l’aventurier écrivain Cizia Zykë « Est-ce que vous avez déjà tué des gens ? – On ne pose pas ce genre de question… » Il...

Conférence N’ayez pas peur de l’orthographe ! Tour à tour traductrice de presse et d’édition, secrétaire de rédaction et journaliste, Muriel Gilbert est aujourd’hui correctrice au...

Conférence La faute de l’orthographe Nous avons été prof de français. Sommés de nous offusquer des fautes d’orthographe, nous avons été pris pour les...

Article Dix romans d’amour incontournables à découvrir absolument dans une vie ! Découvrir les plus grands romans d’amour, c’est s’embarquer dans un voyage littéraire aussi envoûtant que bouleversant. Chaque page tournée...

Podcast Oscar Wilde : l’écrivain condamné pour être lui-même En 1895, Oscar Wilde, célèbre écrivain et dramaturge, engage un procès en diffamation contre le père de son amant....

Conférence Les Misérables : questions sociales, histoire d’une âme Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Conférence Charles Baudelaire au carrefour du XIXe siècle Pour situer l’événement Baudelaire dans le XIXe siècle poétique, on verra comment le poète, qui fréquente dans les années...

Documentaire Arbres | Le Canada sous la plume Rencontre avec des écrivaines canadiennes, symboles d’une littérature enracinée dans une nature grandiose. Katherena Vermette, auteure métisse de Winnipeg ; Madeleine Thien,...

Documentaire Nietzsche : entre génie et démence Derrière la méprise philosophique qui fit de Friedrich Nietzsche un des inspirateurs du nazisme et du concept de race...

Documentaire Une chambre à soi de Virginia Woolf Pour que les femmes puissent écrire dans une société capitaliste, il leur manque deux choses : une chambre à...

Documentaire Denis Diderot – Grand Ecrivain (1713-1784) – Partie 2 Deuxième partie du documentaire sur Diderot, grand écrivain philosophe des Lumières. Un documentaire d’Anne Laure Breton.

Documentaire Denis Diderot – Grand Ecrivain (1713-1784) Diderot est connu dans le monde entier pour sa célèbre Encyclopédie. Pourtant Diderot, cet écrivain philosophe hautement reconnu, fut...

Podcast María Zambrano : philosophe de la raison poétique Philosophe espagnole qui a vécu en exil pendant 45 ans, María Zambrano a su réconcilier la philosophie et la...

Documentaire Olivier au pays des merveilles ou la vision d’Olivier Taramarcaz « Nul pouvoir, un peu de savoir, beaucoup de saveurs » telles sont les paroles qui accompagnent, Olivier Taramarcaz....

Documentaire Kafka, le dernier procès À qui appartiennent les nombreux manuscrits de Kafka ? À l’Allemagne, à Israël ou à ceux qui se prétendent...