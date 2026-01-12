Au travers d’archives et de témoignages inédits, nous revenons sur la parution de L’archipel du Goulag d’Alexandre Soljenitsyne intervenu il y a 50 ans et qui a provoqué un cataclysme mondial.
Ce film retrace l’évolution du paysage politique d’hier et d’aujourd’hui pour nous faire comprendre à quel point ce livre a été et demeure important sur le plan de l’Histoire et sur le plan humain. On ne doit pas, on ne peut pas oublier Alexandre Soljenitsyne.
Ce documentaire aura également pour raison de nous rappeler la détermination et le courage sans faille de son auteur, mais aussi des femmes et des hommes, sans qui ce livre n’aurait jamais pu exister.