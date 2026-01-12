Ressources Dans la même catégorie

Podcast Justine Niogret « L’écriture se nourrit sur la bête – et c’est nous, la bête » : née à Paris en...

Conférence Roger Caillois, le poète qui aimait les pierres C’est entre les rocailles et les glaces de Patagonie que l’écrivain Roger Caillois (1913-1978), membre de l’Académie française, a...

Article Le retour du livre papier : simple mode ou changement durable ? Il y a à peine une décennie, les prophètes de la technologie annonçaient avec une certitude déconcertante la mort...

Documentaire La poésie fait son comeback : Rainer Maria Rilke 2.0 150 ans après sa naissance, à l’heure des réseaux sociaux, le poète austro-hongrois Rainer Maria Rilke conquiert un nouveau public. « Twist » explore...

Podcast Louis Ferdinand Céline Pour évoquer le créateur de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, Franck Ferrand a...

Conférence Autour du Peter Pan de James Barrie Dans le cadre du « cycle littéraire » proposé par l’Université permanente de l’Université de Nantes, Philippe Forest, professeur de littérature...

Podcast Pourquoi l’histoire de « La petite sirène » est-elle sordide ? On le sait, il en est des contes d’Andersen comme de ceux de Perrault ou des frères Grimm :...

Documentaire La Normandie d’Annie Ernaux┃Invitation Au Voyage Yvetot, ville calme aux abords de la côte normande, est le lieu d’enfance de l’écrivaine Annie Ernaux. Rouen, la...

Documentaire Barbara Cartland : ma vie est un roman Barbara Cartland a écrit 637 livres et vendu 650 millions d’exemplaires. Le Guinness Book des records la désigne comme...

Conférence La romanisation À travers l’histoire, différentes langues ont été romanisées, chacune selon des logiques et des méthodes qui varient en fonction...

Documentaire L’Europe des écrivains : La Grèce À la fois creuset de la civilisation européenne et lieu emblématique de l’actuelle crise économique, financière et sociale, parent...

Documentaire Secrets d’histoire – George Sand, libre et passionnée… Stéphane Bern fait découvrir l’un des personnages les plus romantiques, mais aussi les plus scandaleux du XIXe siècle :...

Documentaire « Lolita », méprise sur un fantasme Comment l’enfant abusée du chef-d’œuvre au noir de Nabokov s’est-elle transformée en icône érotique dans l’imaginaire collectif ? Généalogie...

Podcast Céline Minard Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...

Documentaire À la recherche du Hobbit – 2/5 – La forêt de Brocéliande Au travers de cinq épisodes, la série nous amène aux sources des légendes et des inspirations qui ont mené...

Documentaire Ghjuvanteramu Rocchi La vie et le parcours de ce poète, parolier, militant de la langue corse. Enseignant de formation il a...

Documentaire Philip Roth, biographie d’une œuvre Le romancier américain, âgé de 82 ans, a annoncé en octobre 2012 la fin de sa carrière d’écrivain. Après...