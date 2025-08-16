Ressources Dans la même catégorie

Conférence La littérature, pour quoi faire ? Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence...

Documentaire Sade, le monstre des Lumières Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien...

Podcast Céline Minard Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...

Podcast Boulgakov Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...

Conférence Les artifices de l’intelligence au service des anastyloses manuscrites À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....

Conférence La littérature de jeunesse, de 7 à 77 ans Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...

Podcast Pétrone (vers 27-66) Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...

Podcast La pensée de Frantz Fanon est-elle toujours présente ? Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Auteur de renom, il n’a cessé d’analyser les mécanismes...

Podcast Kabir – une vie, une oeuvre : le vagabond céleste Au milieu du XVe siècle, un tisserand qui s’appelait Kabir et qui ne savait sans doute ni lire ni...

Documentaire Le Da Vinci Code Le Da Vinci Code, best-seller mondial de l’Américain Dan Brown, est un thriller politico-religieux qui nous dévoilerait la véritable...

Documentaire VOLUPTAS ! Suite de la lecture du roman VIVALDI OU L’ÉVANESCENCE DE L’ÊTRE, publié aux éditions de L’HARMATTAN, en janvier 2021....

Conférence Jeannine Worms Jeannine Worms, née Éliane Jeannine Metzger le 19 avril 1923 à Buenos Aires, était une dramaturge et femme de lettres française....

Conférence Les Misérables : questions sociales, histoire d’une âme Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...

Documentaire Le grand tour des littératures – L’Italie de Goethe À l’été 1786, Johann Wolfgang von Goethe accompagne en cure thermale, à Carlsbad, le duc Charles-Auguste, dont il est,...

Conférence Proust Proust passe pour le prototype de l’écrivain désengagé, exclusivement attentif à son œuvre. Mais le dernier volume de A...

Documentaire Game Of Thrones : dans la tête de George R. R. Martin La série House of the Dragon qui se déroule 170 ans avant Game of Thrones est annoncée pour 2022...

Documentaire Marlène Jobert – D’un conte à l’autre Dans les années 70, la comédienne Marlène Jobert a inspiré de grands réalisateurs, parmi lesquels Jean-Luc Godard, Michel Audiard,...