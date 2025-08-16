Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu’est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d’urgence...
Si certains préfèrent ne rien savoir du labeur et des épreuves traversées pour la création d’une oeuvre, savourant bien...
Née à Rouen en 1969, Céline Minard a étudié la philosophie et travaillé en librairie avant d’arpenter, dès 2004,...
Mikhaïl Boulgakov est une figure emblématique de la littérature russe du XXe siècle, connu surtout pour son œuvre magistrale...
À travers les artifices de l’intelligence, se dessine une révolution discrète mais profonde dans le domaine des anastyloses manuscrites....
Conférence organisée le 22 mai 2023 dans le cadre des « Nouvelles Rencontres » de l’UFR LLD, par les membres du...
Pétrone, également connu sous le nom de Titus Petronius Niger, était un écrivain romain du Ier siècle de notre...
Le 20 juillet 2025, Frantz Fanon aurait eu 100 ans. Auteur de renom, il n’a cessé d’analyser les mécanismes...
Au milieu du XVe siècle, un tisserand qui s’appelait Kabir et qui ne savait sans doute ni lire ni...
Le Da Vinci Code, best-seller mondial de l’Américain Dan Brown, est un thriller politico-religieux qui nous dévoilerait la véritable...
Suite de la lecture du roman VIVALDI OU L’ÉVANESCENCE DE L’ÊTRE, publié aux éditions de L’HARMATTAN, en janvier 2021....
Jeannine Worms, née Éliane Jeannine Metzger le 19 avril 1923 à Buenos Aires, était une dramaturge et femme de lettres française....
Tout le monde peut citer le titre d’au moins un roman de Victor Hugo. Dans quelles circonstances ont-ils été...
À l’été 1786, Johann Wolfgang von Goethe accompagne en cure thermale, à Carlsbad, le duc Charles-Auguste, dont il est,...
L’asyndète est une figure de style souvent méconnue, mais d’une efficacité redoutable. Elle consiste à supprimer les conjonctions de...
Proust passe pour le prototype de l’écrivain désengagé, exclusivement attentif à son œuvre. Mais le dernier volume de A...
La série House of the Dragon qui se déroule 170 ans avant Game of Thrones est annoncée pour 2022...
Dans les années 70, la comédienne Marlène Jobert a inspiré de grands réalisateurs, parmi lesquels Jean-Luc Godard, Michel Audiard,...
On retrouve toute la mégalomanie d’Alexandre Dumas dans la construction du château de Monte-Cristo, celui-ci avait apposé sur le...
ENTRETIEN à Paris le 26 janvier 2022 avec l’auteur Joffrey Lebourg de Brive-la-Gaillarde. Dans le style « Fantasy », « Fantaisie » ou...
