Documentaire

Pionnier de l’aviation, héros de l’Aéropostale, écrivain récompensé par de prestigieux prix littéraires… : Antoine de Saint-Exupéry ne se réduit pas au Petit prince, émouvant conte pour enfants qu’il a conçu et illustré lui-même durant son exil aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, peu avant sa disparition en mer, en 1944.

Livre français le plus traduit et vendu au monde, l’ouvrage lui donne dès sa publication posthume une renommée planétaire. Mais qui était son auteur, qui a multiplié de son vivant les expériences, pilote et journaliste, poète et combattant ? Marie Brunet-Debaines s’intéresse à l’aventure personnelle et spirituelle de « Saint-Ex » pour dresser le portrait d’un idéaliste et d’un romantique qui, longtemps après sa mort, continue de fasciner.

Un film de Marie Brunet-Debaines

Producteurs : ARTE France, Caméra Lucida Productions et Lobster Films

©AT