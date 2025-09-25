Ressources Dans la même catégorie

Conférence La faute de l’orthographe Nous avons été prof de français. Sommés de nous offusquer des fautes d’orthographe, nous avons été pris pour les...

Article Dix romans d’amour incontournables à découvrir absolument dans une vie ! Découvrir les plus grands romans d’amour, c’est s’embarquer dans un voyage littéraire aussi envoûtant que bouleversant. Chaque page tournée...

Podcast Oscar Wilde : l’écrivain condamné pour être lui-même En 1895, Oscar Wilde, célèbre écrivain et dramaturge, engage un procès en diffamation contre le père de son amant....

Conférence Le Bestiaire des Fables de La Fontaine Artiste de génie, moraliste et poète La Fontaine créé des créatures parlantes à travers la galerie d’animaux aux caractères...

Conférence La romanisation À travers l’histoire, différentes langues ont été romanisées, chacune selon des logiques et des méthodes qui varient en fonction...

Podcast Métamorphose de la langue Non, le français n’est pas en train de se perdre ! La langue est en perpétuelle évolution, pour le...

Documentaire Marlene Dietrich et Erich Maria Remarque À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’écrivain allemand Erich Maria Remarque et l’actrice Marlene Dietrich entament une...

Podcast Farid al-Din Attar– vers 1150-1220 Farid al-Din Attar était un poète et mystique persan de renom, né au XIIe siècle et décédé au XIIIe...

Podcast Justine Niogret « L’écriture se nourrit sur la bête – et c’est nous, la bête » : née à Paris en...

Article Le Destructuralisme Libérateur, enfin un nouveau mouvement littéraire et artistique pour tous ! Notre société est entrée dans une monotonie créative, un conformisme qui entraîne un vide artistique. Avec son nouveau mouvement...

Podcast Jean Giono nous livre trois idées pour fusionner avec la nature Vous avez parfois envie de caresser une fougère ou de faire un câlin à un arbre ? Il existe...

Conférence Verlaine et Rimbaud avant 1871 Quand ils se rencontrent dans le Paris chaotique de 1871, Verlaine a 27 ans et Rimbaud 17. Ils ont...

Documentaire Améliorer son style d’écriture avec Agathe Karella Etymologiquement, le style vient du latin stilus, mot latin désignant un instrument de fer ou d’os qui servait à...

Podcast Virgile (70-19 av. J.-C.) Virgile, de son nom complet Publius Vergilius Maro, était un célèbre poète romain de l’Antiquité. Il est né le...

Documentaire Le diable au corps, sensuel et sans remords Un documentaire de Yann Coquart qui explore le scandale entourant la publication du roman « Le Diable au corps » de...

Conférence Nerval, la quête de l’étoile – Des Chimères à Aurélia Comment le bref recueil poétique des Chimères, qui vient clore Les Filles du feu, retrace à la fois l’itinéraire...

Documentaire Barbara Cartland : ma vie est un roman Barbara Cartland a écrit 637 livres et vendu 650 millions d’exemplaires. Le Guinness Book des records la désigne comme...

Article Qui a écrit Tarzan ? Tarzan, le célèbre personnage de la jungle, a été créé par Edgar Rice Burroughs, un écrivain américain. Tarzan est...

Podcast Louis Ferdinand Céline Pour évoquer le créateur de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit, Franck Ferrand a...