Documentaire



A partir de textes et de dessins de Victor Hugo, avec un traitement complexe de l’image et de la musique, L’Exilé retrace cette aventure de l’esprit et de l’écriture. Hommage, exercice d’admiration, témoignage de reconnaissance, ce film dessine une surprenante fresque sonore et visuelle, une fiction réelle qui plonge dans l’univers fabuleux de « l’homme océan » avec la force du rêve. Un Hugo à la première personne, à la fois intime et spectaculaire, par lequel nous pourrons accéder à l’immense navigation des âmes dont il s’est voulu l’infatigable chroniqueur.

Un film de Henri Colomer

© ARTE