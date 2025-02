Documentaire

Corneille est considéré comme un véritable précurseur dans l’art classique théâtral. En complément d’une oeuvre vaste de vingt-trois pièces et huit comédies, il rédigea des discours sur l’art dramatique, des poésies inspirées. Conscient de son génie et fier de ses succès à la cour de France, ce provincial normand demeura néanmoins toute sa vie un homme laconique. A travers son oeuvre théâtrale, il attendrira les puissants de ce monde et enflammera les spectateurs provoquant exaltations et émois.Réalisateur : Gilbert Di Nino, Guy Paquette