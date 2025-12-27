Conférence

Nelly pensait être la réincarnation de Jésus. Dominique entendait Dieu dans son salon. Tous deux ont été diagnostiqués schizophrènes : les crises mystiques sont l’une des formes de délires suscités par la maladie. Mais comment distinguer l’expérience spirituelle de la crise psychotique ou autre maladie mentale ? Est-ce que des personnes se prennent vraiment pour Jésus ? Comment distinguer l’état mystique normal du délire mystique, où on retrouve la psychopathologie du délire. Pour accompagner ces patient·es, la médecine recourt de plus en plus aux aumônier·es et aux accompagnant·es spirituel·les.

Débat avec Jacques Besson, professeur de psychiatrie à l’Université de Lausanne et chef de psychiatrie aux CHUV, et Frédéric Le Gal, prêtre et aumônier en psychiatrie aux HUG.