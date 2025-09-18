Depuis la crise sanitaire, les urgences pédopsychiatriques de Rennes n’ont jamais accueilli autant d’enfants en souffrance. Les soignants, les familles et les ados ont accepté de témoigner dans Envoyé spécial.
Depuis la crise sanitaire, les urgences pédopsychiatriques de Rennes n’ont jamais accueilli autant d’enfants en souffrance. Les soignants, les familles et les ados ont accepté de témoigner dans Envoyé spécial.
La crise sanitaire a bouleversé aussi notre rapport à la médecine. Les télé-consultations qui permettent aux généralistes d’éviter le...
L’hygiène désigne l’ensemble des pratiques et des comportements visant à préserver la santé, à prévenir les maladies et à...
La consommation de café pendant la grossesse suscite depuis longtemps de nombreuses interrogations parmi les futures mamans. Le café,...
Les opioïdes sont une crise sanitaire majeure aux Etats Unis. En France, ils font de nombreux dégâts. Nous découvrons...
» Je veux faire cette opération pour être comme les influenceurs sur Instagram, comme les jeunes ». Deux femmes nous...
La kinésiologie est une discipline qui suscite de plus en plus d’intérêt, tant pour ses méthodes que pour ses...
Dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique Saint Jean de Dieu à Lyon, caméras embarquées au cœur du quotidien des soignants...
Voilà une formule pleine de promesses, qui évoque autant la légèreté que l’efficacité. Pourtant, derrière cette apparente simplicité se...
Sans chocolats et autres sucreries, la vie serait moins douce ! Certains en profitent pour s’empiffrer, en oubliant que...
Les produits laitiers occupent une place importante dans notre alimentation quotidienne. Parmi eux, le Petit-suisse et le Skyr sont...
Les yeux sont des organes délicats et essentiels pour notre perception du monde, et pourtant, ils sont souvent sujets...
En France, 12 millions de personnes prennent des médicaments opioïdes. Pour ces patients en souffrance, comme pour leurs médecins,...
Prendre soin de son microbiote intestinal est essentiel pour maintenir une bonne santé globale. Le microbiote, composé de milliards...
D’un concert d’Astéréotypie, groupe accueillant en son sein quatre chanteurs autistes, à une visite à l’Adamant, hôpital de jour...
C’est l’histoire d’une découverte incroyable, d’une guérison et d’une révolution. C’est aussi une bagarre contre l’ignorance, les préjugés et...
Plusieurs personnes vivent l’enfer à cause de leurs oreilles. Afin de se débarrasser de ce complexe, certaines ont recours...
En Espagne, nation particulièrement progressiste en matière de droits des femmes, la ménopause est évoquée de plus en plus...
Les légumineuses, comme les lentilles, pois chiches, haricots et autres fèves, sont des alliées précieuses pour une alimentation équilibrée....
Vous vous êtes réveillé avec des traces rouges, en ligne ou en grappe, qui démangent ? Si vous êtes...
Le chou, un légume couramment déconsidéré et désavoué dans l’alimentation moderne, possède pourtant d’innombrables bienfaits pour la santé. Injustement...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site