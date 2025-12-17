Documentaire

Addiction aux écrans, jeux vidéo et réseaux sociaux, harcèlement en ligne et aux modèles toxiques diffusés par certaines influenceuses. Derrière le téléphone portable, la console ou l’écran de télévision, se dessinent des vies marquées par la dépendance.

À travers des témoignages d’adolescents, de parents et de victimes, et grâce à l’expertise du Dr Benyamina, addictologue, ce documentaire révèle comment des jeunes basculent de la simple distraction vers l’isolement, la dépression ou la consommation de substances. Des consultations en clinique aux urgences hospitalières, il montre l’envers d’une réalité trop souvent ignorée.

Derrière des images glamour, certains tombent dans le piège du marché parallèle, des faux médecins et des cliniques clandestines. Des injections de produits dangereux aux opérations ratées, les victimes témoignent, parfois au péril de leur santé.

Ce documentaire interroge notre société : comment protéger une génération sous influence, coincée entre illusions numériques et menaces réelles ?

Réalisé par Jean-Charles Doria