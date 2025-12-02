Ressources Dans la même catégorie

Conférence Maladies cardiovasculaires et insuffisance cardiaque (Re)Découvrez le replay de la conférence en ligne « À la recherche de biomarqueurs circulants de l’insuffisance cardiaque : comment...

Conférence Tout sur les troubles intestinaux : la constipation associée au Parkinson Lors de cette conférence, Hélène Deutsch, infirmière clinicienne retraitée et personne vivant avec la maladie de Parkinson abordera: ▶...

Article Comment l’intelligence artificielle transforme l’imagerie médicale La médecine moderne vit actuellement une mutation sans précédent, portée par la convergence entre la puissance de calcul informatique...

Conférence Prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale La prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale repose sur une approche globale, individualisée et évolutive,...

Documentaire Paternité, une métamorphose décryptée Devenir père est une aventure dans la vie d’un homme, mais aussi une métamorphose physiologique que la science commence...

Conférence Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson constituent un ensemble de manifestations souvent sous-estimées mais qui influencent...

Podcast Les maladies génétiques rares Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...

Documentaire Notre cerveau sait-il encore se concentrer ? Pushs, pop-up et autres vidéos TikTok, ces notifications tous azimuts impactent notre faculté de concentration. Cette hyper sollicitation numérique...

Conférence Comment notre cerveau perçoit il les œuvres d’art ? Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Les patients Alzheimer ont-ils des goûts esthétiques différents de ceux...

Documentaire Hildegard von Bingen | Réminiscences Il y a 900 ans, l’abbesse, compositrice et poétesse allemande Hildegard von Bingen étudiait déjà le pouvoir des plantes. Mais...

Documentaire Sortir du silence Un jeune chercheur genevois travaille à la mise au point d’un implant révolutionnaire à destination des malentendants. Personnellement concerné,...

Conférence Exposition aux écrans et impact sur le neuro-développement ? L’impact des écrans sur notre santé est un sujet d’actualité qui nous concerne toutes et tous. Plusieurs recherches sur...

Article Erections masculines et féminines : comment fonctionnent-elles ? Ce sujet complexe mais fascinant est devenu un sujet de plus en plus courant sur la scène de la...

Documentaire Les secrets du corps humain Une éclairante exploration scientifique des possibilités thérapeutiques offertes par l’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos...

Podcast Voir ! Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...

Documentaire Ostéoporose : vraie menace ou fausse maladie ? Depuis une trentaine d’années, les médecins ont déclaré la guerre à une maladie accusée de fragiliser notre squelette :...

Article Probiotiques, prébiotiques et postbiotiques : en quoi se distinguent-ils ? Dans le domaine de la santé intestinale, les termes probiotiques, prébiotiques et postbiotiques reviennent fréquemment. Bien que souvent confondus,...

Article Voyage dans le monde des rêves lucides : entre science et spiritualité Les rêves lucides fascinent depuis des siècles. Cette expérience singulière, à mi-chemin entre le sommeil et la conscience éveillée,...

Conférence Les protéines sont partout ! On les trouve chez les animaux comme chez les plantes, les bactéries ou les virus. Elles permettent le battement...