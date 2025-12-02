(Re)Découvrez le replay de la conférence en ligne « À la recherche de biomarqueurs circulants de l’insuffisance cardiaque : comment...
Lors de cette conférence, Hélène Deutsch, infirmière clinicienne retraitée et personne vivant avec la maladie de Parkinson abordera: ▶...
La médecine moderne vit actuellement une mutation sans précédent, portée par la convergence entre la puissance de calcul informatique...
La prise en charge du TDAH de l’adulte en médecine générale repose sur une approche globale, individualisée et évolutive,...
Devenir père est une aventure dans la vie d’un homme, mais aussi une métamorphose physiologique que la science commence...
Les problèmes de pieds dans la maladie de Parkinson constituent un ensemble de manifestations souvent sous-estimées mais qui influencent...
Qu’on soit malade en permanence. Que ce soit au sein de nos gènes, qu’il y ait la défaillance. Aujourd’hui,...
Pushs, pop-up et autres vidéos TikTok, ces notifications tous azimuts impactent notre faculté de concentration. Cette hyper sollicitation numérique...
Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ? Les patients Alzheimer ont-ils des goûts esthétiques différents de ceux...
Il y a 900 ans, l’abbesse, compositrice et poétesse allemande Hildegard von Bingen étudiait déjà le pouvoir des plantes. Mais...
Un jeune chercheur genevois travaille à la mise au point d’un implant révolutionnaire à destination des malentendants. Personnellement concerné,...
L’impact des écrans sur notre santé est un sujet d’actualité qui nous concerne toutes et tous. Plusieurs recherches sur...
Ce sujet complexe mais fascinant est devenu un sujet de plus en plus courant sur la scène de la...
Une éclairante exploration scientifique des possibilités thérapeutiques offertes par l’étude des protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines contenues dans nos...
Regarder de manière négligée un écran de téléphone, regarder émerveillée le monde qui nous entoure, regarder à la dérobée...
Depuis une trentaine d’années, les médecins ont déclaré la guerre à une maladie accusée de fragiliser notre squelette :...
Dans le domaine de la santé intestinale, les termes probiotiques, prébiotiques et postbiotiques reviennent fréquemment. Bien que souvent confondus,...
Les rêves lucides fascinent depuis des siècles. Cette expérience singulière, à mi-chemin entre le sommeil et la conscience éveillée,...
On les trouve chez les animaux comme chez les plantes, les bactéries ou les virus. Elles permettent le battement...
Quelle que soit l’activité sportive pratiquée et son intensité, il est utile de faire un point médical pour une...
