Ressources Dans la même catégorie

Podcast Campylobacter, roi de l’infection alimentaire ? Leur noms ressemble à ceux de créatures fantastiques plutôt inquiétantes : Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli… Ces charmantes bactéries se...

Conférence A quoi pensent les bébés? Le cerveau des tout-petits «Ils dorment, ils pleurent, ils tètent»: voilà à quoi se résument souvent les journées de nos charmants bambins. Mais...

Conférence Microbiote et immunité L’intestin est notre principale interface avec le milieu extérieur. Celle-ci forme une barrière dynamique et finement régulée qui permet...

Documentaire Avec ou sans filtre – Francine Leca Francine Leca est une pionnière. Première femme chirurgien cardiaque en France, elle a fondé une association qui répare le...

Documentaire Odorat : à la recherche du sens perdu Avec l’épidémie de Covid-19, des millions de personnes ont perdu l’odorat – parfois en même temps que le goût....

Conférence À la recherche du futur – Les recherches sur le cerveau Plus de 80 milliards de neurones, 100 000 milliards de connexions où circule l’information. Au CEA, depuis plus de...

Documentaire Le monde des bébés décrypté par la science Les bébés des hommes et des animaux passent sous l’oeil des scientifiques ! A quoi ressemble la vie du...

Documentaire L’oeil & la main – Une autre idée du soin \r

De plus en plus de Français se tournent vers les médecines alternatives, acupuncture, ostéopathie… Que viennent-ils y chercher :...

Documentaire C’est pas sorcier – Médicaments Comment fabriquent-on un médicament, pourquoi agit-il sur notre corps, pourquoi choisit-on parfois de le présenter en sirop plutôt qu’en...

Documentaire Les parasites clandestins En médecine humaine et vétérinaire, on appelle parasite un métazoaire ou un protozoaire parasitant l’organisme et entraînant une parasitose....

Documentaire Quand la vie débute-t-elle ? De nouvelles preuves montrent que nous avons en nous des traces de cellules d’autres espèces qui ne sont pas...

Documentaire Autisme génétique : les origines Pendant très longtemps, on a considéré que l’autisme était d’origine psychologique. Désormais on sait que des facteurs biologiques et...

Documentaire Pour que la polyarthrite rhumatoïde ne dévore plus les articulations Contrairement à l’arthrose qui est une usure mécanique survenant avec l’âge, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire auto-immune....

Documentaire Le cerveau, une machine hyperconnectée Comment notre cerveau apprend-il à lire ? Quels mécanismes provoquent l’autisme, Alzheimer ou la schizophrénie ? Et au fait,...

Documentaire Good Bye sida ? Cause d’une véritable hécatombe pendant les années 80 et la première moitié des années 90, de plus en plus...

Documentaire Xenius – Maladie auto-immune \r

\r

Maladie auto-immune du système nerveux central, la sclérose en plaques se manifeste par poussées. La sclérose en plaques, maladie...

Documentaire La maladie de Parkinson – La recherche avance Médecins et chercheurs dressent un état des lieux des connaissances sur la maladie de Parkinson. Parallèlement, les malades témoignent...